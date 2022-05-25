Красюк: Владимир своей цели поставленной добьется, так из опыта сложилось

К сожалению, россиян и белорусов пока не отстранили от мирового бокса. Они выступают в статусе нейтральных атлетов, то есть без гимна и флага.

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Промоутер Александра Усика уверен, что бывшему боксеру Владимиру Кличко удастся отстранить россиян от бокса.

То, что Бивол подрался, не означает, что рычаги не работают. Владимир Кличко – человек, для которого преграды на пути не являются чем-то серьезным. Если он поставил себе определенную цель, он точно эту цель достигнет. Он четко аргументирует свою позицию,

– сказал Красюк.

Специалист объяснил, почему россияне должны быть дисквалифицированы от международных выступлений.

"Главные аргументы против – эти боксеры не имеют никакого отношения к войне, к политической жизни, почему они должны страдать… Здесь ответ однозначен – все население Украины почти не имеет отношения ни к политической жизни, но к сожалению имеет отношение к войне и почему-то должно страдать И многие уже умерли, многие страдают, травмированы, поэтому есть определенный рационализм в такой позиции.

И потому я считаю, что Владимир своей поставленной цели добьется, так из опыта сложилось", – заявил промоутер.

Гражданская позиция Кличко-младшего