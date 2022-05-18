Кличко-молодший: Поки ви у Києві чи Україні, можна очікувати на все, і навіть зараз

Колишній чемпіон світу з боксу розповів про готовність віддати своє життя у повномасштабній російсько-українській війні.

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Я запитував себе це, коли російські війська були на околицях Києва, і якби я не був готовий до цього, то покинув би його. Київ з майже 5-мільйонним населенням – велике та зайняте місто – був пустим. Постійно було чутно вибухи через бої на околицях міста. Поки ви у Києві чи Україні, можна очікувати на все, і навіть зараз,

– сказав Кличко-молодший.

Ексбоксер закликає всіх українців бути обачними, оскільки війна ще триває, і у будь-якому місті ворог може завдати удару.

"Всі українці, журналісти – деякі були вбиті прицільними пострілами снайперів – інші люди, усі в Україні мусять бути готові, що можуть настати останні миті їхніх життів, остання поїздка. Чи готовий ти віддати все для своєї країни та свободи? Це запитують себе мільйони українців, і відповідь "так", тому що можливість зробити все для своїх дітей, батьків, коханих не може сприйматись інакше", – зазначив Володимир.

"Як ви можете переконати божевільного"

У колишнього боксера запитали про меседж для Путіна. Він назвав президента Росії "божевільним".

Я ставив собі це питання багато разів. Немає певних слів, які можуть повпливати на Путіна, його життя чи думку, щоб зупинити цю війну. Як ви можете переконати божевільного?

– наголосив Кличко.

"Нічого говорити, тому що все, що йде з російської сторони, – брехня. Вони казали, що ні на кого не нападатимуть, нікуди не вдиратимуться, але це сталось. Подібне було багато разів.

Поки Путін, його армія чи міністри робитимуть заяви, завжди все буде навпаки. Як з ними спілкуватись? Я не бачу сенсу і причин", – долав легендарний боксер.