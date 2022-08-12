Промоутер Усика розповів, чому затягнулася дата реваншу з Джошуа

Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня. Раніше запевнялося, що боксери вийдуть на ринг у квітні – травні.

Красюк: Об'єктивні обставини непереборної сили

В ексклюзивній розмові для сайту 24 каналу промоутер українця Олександр Красюк розповів, чому бій відбудеться в інші часові рамки, ніж планувалося попередньо.

Варте уваги Бій Усик – Джошуа безкоштовно покажуть в Україні: де його дивитися онлайн та по телевізору

"Дедлайн – це певний час, який визначений домовленістю двох сторін. Ми його підписали у контракті, коли відбувався перший бій. Далі були обставини. Об'єктивні обставини непереборної сили. В Україні почалася війна. У березні була повна невизначеність.

Ми не розуміли, що буде та як буде. Але вже за декілька тижнів після початку війни ми почали міркувати, що так чи інакше нова реальність є такою. Тому ми маємо, зважаючи на об'єктивну реальність, свою діяльність підлаштовувати. Тоді у нас з'явився намір провести матч-реванш", – зазначив промоутер.

Оскільки Усик виїхав з України лише наприкінці березня, то команда боксера наполягала на тому, щоб в Олександра був час на підготовку до зустрічі з Джошуа.

"А далі певна послідовність подій. Перше – ми розуміли, що до кінця квітня було нереально провести бій, тому що Усик лише наприкінці березня покинув територію України. Тобто ми говорили про кінець травня – початок червня.

Визначаючись з місцем проведення, надійшла пропозиція від Саудівської Аравії. Вона надійшла з часовим проміжком у два тижні – із 7 до 21 липня. Ми визначилися й ініціатива була на боці Саудівської Аравії. Вони проговорили 21 липня, але згодом звернулися до нас із проханням перенести, тому що не встигали з усіма організаційними питаннями. Тому ми перенесли бій на 20 серпня", – долав Красюк.

Усик – Джошуа: головне про реванш

Усик та Джошуа зустрінуться на ринзі 20 серпня у Саудівській Аравії. Боксери вже підписали офіційну угоду про реванш.

Британець та українець боротимуться одразу за 3 чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF. Їх Олександру Усику вдалось зібрати у вересні 2021 року, коли він здобув перемогу над Джошуа.