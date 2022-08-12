Красюк: Объективные обстоятельства непреодолимой силы

В эксклюзивном разговоре для сайта 24-го канала промоутер украинца Александр Красюк рассказал, почему бой состоится в другие временные рамки, чем планировалось предварительно.

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"Дедлайн – это определенное время, которое определено договоренностью двух сторон. Мы его подписали в контракте, когда происходило первое сражение. Дальше были обстоятельства. Объективные обстоятельства непреодолимой силы. В Украине началась война. В марте была полная неопределенность.

Мы не понимали, что будет и как будет. Но уже через несколько недель после начала войны мы начали рассуждать, что так или иначе новая реальность такова. Поэтому мы должны, учитывая объективную реальность, свою деятельность подстраивать. Тогда у нас появилось намерение провести матч-реванш", – отметил промоутер.

Поскольку Усик уехал из Украины только в конце марта, то команда боксера настаивала на том, чтобы у Александра было время на подготовку к встрече с Джошуа.

"А дальше определенная последовательность событий. Первое – мы понимали, что до конца апреля было нереально провести бой, потому что Усик только в конце марта покинул территорию Украины. То есть мы говорили о конце мая – начале июня.

Определяясь с местом проведения, поступило предложение от Саудовской Аравии. Она поступила с временным промежутком в две недели – с 7 по 21 июля. Мы определились, и инициатива была на стороне Саудовской Аравии. Они проговорили 21 июля, но впоследствии обратились к нам с просьбой перенести, потому что не успевали со всеми организационными вопросами. Поэтому мы перенесли бой на 20 августа", – преодолевал Красюк.

Кстати говоря. Полный разговор с Александром Красюком, промоутером Усиком, читайте по ссылке.

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