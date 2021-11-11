Промоутер Усика назвав три можливі місця проведення реваншу з Джошуа

Промоутер Олександр Красюк повідомив про можливі місця проведення бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Також він розповів коли буде відома остаточна інформація щодо майбутнього бою.

"До кінця року буде остаточне рішення"

Промоутер Усика зазначив, що протягом кількох наступних тижнів разом з Едді Хірном будуть вирішувати місце майбутнього бою-реваншу.

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Ми плануємо зустрітися з Едді Хірном протягом кількох наступних тижнів, щоб зайнятися реваншем. Ми розглядаємо три можливі місця проведення бою: Велика Британія, Україна та Близький Схід. Сподіваюся, що до кінця 2021 року ми зможемо ухвалити остаточне рішення,

– повідомив Карасюк.

Він також наголосив, що Усика не розчарувало те, що йому доведеться чекати на бій за звання абсолютного чемпіона.

"Ми на 100% знали про опцію реваншу. Ми дали своє слово та поставили підпис. Розчаруванню немає місця, оскільки все йде так, як ми планували", – запевняє промоутер.

За словами Карасюка, наразі команда Усика зосереджена на майбутньому поєдинку з Джошуа, про бій з Ф'юрі думати зарано.

"Тайсон Ф'юрі має довести свій чемпіонський статус, подолавши обов'язкового претендента. Але це вже справа Тайсона та його команди. У свою чергу, ми концентруємось на реванші, це наше завдання номер один", – додав Олександр Карасюк.

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