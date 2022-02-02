Промоутер Усика назвав дату реваншу з Джошуа

Після того, як в Олександра Усика зірвався бій проти Тайсона Ф'юрі, чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF проведе реванш з Ентоні Джошуа. Олександр Красюк, промоутер українця, розповів про ймовірну дату поєдинку.

Нова дата реваншу Усик – Джошуа

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що бій Усик – Джошуа відбудеться влітку. Свою заяву Арум зробив у контексті поєдинку між чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі та претендентом Ділліаном Уайтом.

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За словами Арума, бій Ф'юрі – Уайт варто чекати у квітні 2021-го. Щодо зустрічі Усика з Джошуа, то йдеться про червень. Красюк підтвердив, що реванш може відбутися наприкінці весни або на початку літа.

Коли відбуваються промоутерські торги, промоутер робить ставку із загальною сумою гонорарів і вказує три ймовірні дати та три ймовірні місця проведення. Промоутер не може відійти від цих трьох опцій. Від країни проведення залежить і відсоток розподілення гонорарів. Що стосується Усик – Джошуа, то кінець травня – початок червня – дуже ймовірна дата,

– заявив Красюк.

Що відомо про реванш Усик – Джошуа