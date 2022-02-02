Промоутер Усика назвав дату реваншу з Джошуа
Джерело:ютуб-канал "ТАЙК МАЙСОН"
Після того, як в Олександра Усика зірвався бій проти Тайсона Ф'юрі, чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF проведе реванш з Ентоні Джошуа. Олександр Красюк, промоутер українця, розповів про ймовірну дату поєдинку.
Нова дата реваншу Усик – Джошуа
Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що бій Усик – Джошуа відбудеться влітку. Свою заяву Арум зробив у контексті поєдинку між чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі та претендентом Ділліаном Уайтом.
До речі Тайсон Ф'юрі "пасонув" з поєдинком проти Усика: промоутер назвав причину
За словами Арума, бій Ф'юрі – Уайт варто чекати у квітні 2021-го. Щодо зустрічі Усика з Джошуа, то йдеться про червень. Красюк підтвердив, що реванш може відбутися наприкінці весни або на початку літа.
Коли відбуваються промоутерські торги, промоутер робить ставку із загальною сумою гонорарів і вказує три ймовірні дати та три ймовірні місця проведення. Промоутер не може відійти від цих трьох опцій. Від країни проведення залежить і відсоток розподілення гонорарів. Що стосується Усик – Джошуа, то кінець травня – початок червня – дуже ймовірна дата,
– заявив Красюк.
Що відомо про реванш Усик – Джошуа
- Після поразки Усику британець відразу активував опцію про реванш з Усиком. Олександр проявляв бажання провести реванш у Києві на НСК "Олімпійський".
- Та промоутер Джошуа Едді Хірн заявив, що зустріч навряд чи відбудеться в Україні. Він схиляється до того, що боксери знову зустрінуться у Великій Британії.
- Також Хірн заявляв, що найближчим часом Джошуа розпочне підготовку до бою. Натомість Усик готується дебютувати за футбольний клуб Полісся.