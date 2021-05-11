Промоутер назвав нову дату бою Джошуа – Ф'юрі

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що очікуваний любителями боксу бій його підопічного з Тайсоном Ф'юрі все ж відбудеться в Саудівській Аравії.

Джошуа та Ф'юрі вже погодили між собою деталі поєдинку. Бій відбудеться у Саудівській Аравії, проте остаточна дата вирішується – це може бути або 7, або 14 серпня.

До слова Ф'юрі відмовляється підписувати контракт на бій з Джошуа

Дата все ще у процесі. Звісно, Олімпійські Ігри закінчуються 7 серпня, тому з точки зору глобальної перспективи, буде сенс, якщо він відбудеться 14-го. Це одна із тих речей, які ми розраховуємо остаточно вирішити в наступні кілька днів,

– зазначив Хірн.

Промоутер визнав, що багато хто засмучений від того, як складалися справи щодо організації поєдинку. Проте він упевнений, що до кінця тижня про бій можна буде говорити офіційно.

"Ми у тому положенні, коли люди починають засмучуватися. Але угода підписана. Тепер ми перебуваємо на етапі, коли узгоджуємо незначні деталі контракту. З нашого боку і з боку Ей Джея, ми готові рухатися далі. З боку Тайсона Ф'юрі – є кілька адвокатів, які мають свою точку зору. Але немає причин, чому це не повинно відбутися до кінця тижня", – розповів промоутер.

Що відомо про скасування поєдинку між Ф'юрі та Джошуа

На початку березня 2021 Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на 2 поєдинки. Однак вони досі не узгодили ні дату, ні місце поєдинку.

Боб Арум вже декілька разів заявляв, що бій між Ф'юрі та Джошуа не відбудеться. Він повідомляв, що Джошуа доведеться провести захист титулу WBO проти українця Олександра Усика.

Також, за словами Арума, Ф'юрі розглядає проведення третього бою проти Деонтея Уайлдера. Чемпіон світу за версією WBC планує переговори з Уайлдером.

Едді Хірн повідомляв, що бій відбудеться у Саудівській Аравії. Однак Арум скептично поставився до слів промоутера Джошуа. Він вважає, що бій не встигнуть організувати.

1 травня Егіс Клімас, менеджер Усика, повідомив, що поєдинок Ф'юрі – Джошуа не відбудуться найближчим часом.

У відповідь Хірн того ж дня запевнив, що все в силі. Він заявив, що отримав контракт від однієї з країн Середнього Сходу. За словами промоутера, юристи вивчають контракт.

Інформацію прокоментував генеральний директор К2 Promotions Олександр Красюк, який представляє інтереси Усика. Про це повідомляє Luckypunchnet.

Він повідомив, що бій Ф'юрі з Джошуа не скасовано офіційно. Водночас команда Усика чекає інформацію від WBO. В Усика чекають рішення Джошуа – чи прийме британець бій з Олександром, чи залишить титул.



Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа / Порівняльна інфографіка Спорт 24​