Не Ф'юрі: промоутер назвав найбільш небезпечного суперника Усика
Джерело:SecondsOut
Непереможний Олександр Усик після того, як став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, хоче підкорити "королівський дивізіон". Усик планує стати чемпіоном світу у важкій вазі, що з українців вдавалося тільки братам Кличкам.
Промоутер: Загроза номер один – це Джошуа
Щоб стати чемпіоном світу у важкій вазі, Усику потрібно 25 вересня перемагати чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа. Або ж у майбутньому здолати чемпіона WBC. Наразі цей титул у Тайсона Ф'юрі.
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Олександр Красюк, промоутер Усика, вважає, що наразі найбільш небезпечним суперником для українця є саме Джошуа.
Зараз найбільша загроза для Усика – це Джошуа, оскільки він буде битися з ним у наступному бою. Тому, ймовірно, головна небезпека – це Ентоні, адже на цей момент Усик не повинен битися ні з Уайлдером, ні з Ф'юрі. Їм потрібно побитися один з одним, хтось здобуде перемогу і тоді стане загрозою. На цей момент я вважаю, що загроза номер один – це Джошуа,
– сказав Красюк.
- Олімпійські чемпіони 2012 року Усик та Джошуа офіційно 20 липня оголосили про поєдинок. Зустріч боксерів у ринзі відбудеться 25 вересня на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем у Лондоні.
- Джошуа захищатиме титули чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF.
- Для Усика це перший титульний бій у важкій вазі. У контракті на бій передбачений реванш для Джошуа. Якщо Усик програє бій, то не отримає другого шансу побити Джошуа.