Не Ф'юрі: промоутер назвав найбільш небезпечного суперника Усика

Непереможний Олександр Усик після того, як став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, хоче підкорити "королівський дивізіон". Усик планує стати чемпіоном світу у важкій вазі, що з українців вдавалося тільки братам Кличкам.

Промоутер: Загроза номер один – це Джошуа

Щоб стати чемпіоном світу у важкій вазі, Усику потрібно 25 вересня перемагати чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа. Або ж у майбутньому здолати чемпіона WBC. Наразі цей титул у Тайсона Ф'юрі.

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Олександр Красюк, промоутер Усика, вважає, що наразі найбільш небезпечним суперником для українця є саме Джошуа.

Зараз найбільша загроза для Усика – це Джошуа, оскільки він буде битися з ним у наступному бою. Тому, ймовірно, головна небезпека – це Ентоні, адже на цей момент Усик не повинен битися ні з Уайлдером, ні з Ф'юрі. Їм потрібно побитися один з одним, хтось здобуде перемогу і тоді стане загрозою. На цей момент я вважаю, що загроза номер один – це Джошуа,

– сказав Красюк.