Промоутер Ломаченка вперше назвав місце бою з Камбососом і ключову проблему поєдинку

Василь Ломаченко після поразки Теофімо Лопесу восени 2020 року прагне повернути чемпіонські пояси. Українець хоче зустрітися з володарем титулів WBC Franchise, WBA Super, IBF і WBO Джорджем Камбососом. Про організацію бою розповів промоутер Ломаченка.

Бій може відбутися у Сіднеї

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум підтвердив, що Ломаченко зацікавлений у поєдинку проти Камбососа. За його словами, бій планують організувати в Австралії.

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Арум заявив, що готовий витратити багато грошей на організацію зустрічі Ломаченка й Камбососа. Та водночас через спалах коронавірусу в Австралії він вважає, що бій поки неможливо організувати.

Ломаченко хоче битися з Камбососом, і ми хочемо зробити йому цей бій. Хочемо провести його в Австралії, можемо зібрати на організацію багато грошей, але ми не можемо зробити це перед лицем COVID-19. Уряд Австралії просто не дасть нам жодних грошей на організацію цього заходу. Адже там вирує коронавірус,

– сказав Арум.

Разом з тим, промоутер Ломаченка запевнив, що налаштований оптимістично і вважає, що ситуація з коронавірусом покращиться. Арум хоче, щоб поєдинок відбувся у Сіднеї.

"Я хотів би провести бій у Сіднеї. Ми вивчаємо всі можливості організувати поєдинок та всі налаштовані дуже оптимістично. У тому числі менеджер Камбососа Пітер Кан. Так що побачимо", – резюмував глава Top Rank.