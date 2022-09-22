Промоутер Ф'юрі розкрив можливу дату бою за абсолют проти Усика

Олександр Усик заговорив про бій проти Тайсона Ф'юрі ще на ринзі після переможного реваншу з Ентоні Джошуа. Промоутер британця Френк Уоррен прокоментував можливу зустріч за абсолют.

Уоррен: Всі ми хочемо побачити об'єднання титулів

Промоутер Тайсона Ф'юрі натякнув, коли його підопічний може вийти у ринг проти Олександра Усика. Хоча сам "Циганський король" не хоче чекати аж 2023 року заради бою проти українця. Ф'юрі кинув виклик Ентоні Джошуа та запросив його повернутись на ринг ще у 2022-му. На що британець відповів земляку згодою.

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Жодної офіційної інформації про бій двох британців немає, тому у пресі продовжують говорити про поєдинок за абсолют із українцем.

Представник Тайсона вже назвав можливу дату проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. Уоррен заговорив про наступний 2023 рік. Обидва боксери хочуть зустрічі за об'єднання усіх поясів.

Всі ми хочемо побачити об'єднання титулів. Я вірю, що це може пройти в березні наступного року,

– сказав Уоррен.

Усик ж не хоче виходити у ринг у 2022 році через старі травми, які дали про себе знати. Олександр готовий залікувати пошкодження та повернутись до боксу у 2023-му. У таких словах Ф'юрі знайшов брехню та запевнив, що українець просто шукає виправдання, щоб втекти від бою з ним.

А от менеджер українця Егіс Клімас заявив, що Тайсон вже дав свою згоду на бій з Усиком.