Промоутер Джошуа несподівано розмістив Усика на першій сходинці серед боксерів важкої ваги
Джерело:ютуб-канал True Geordie
Британський промоутер Едді Хірн склав список з п'яти боксерів у важкій вазі. Олександр Усик очолив цей список, натомість Ентоні Джошуа – третій.
"На першому місці Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі"
Едді Хірн розмістив на одній позиції Усика та Ф'юрі. Він переконаний, що саме ці два боксери є найкращими у важкій категорії.
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Якщо ви хочете порівняти діючих бійців хевівейту, то на папері на першому місці Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі. Далі йде Ентоні Джошуа – третій, Ділліан Уайт четвертий та Деонтей Уайлдер п'ятий,
– заявив промоутер.
Також Хірн зазначив, що Джошуа необхідно довести про те, що він є найкращим у дивізіоні.
"Я думаю, що останній бій Ф'юрі був захоплюючим. Але є й частка критики, адже він бив одного й того самого хлопця майже три роки. Не розумію, як за рахунок такого можна підіймати бійця у рейтингу pound-for-pound. Вважаю, що Джошуа все ще найкращий у дивізіоні, але він має це довести", – зазначив промоутер Джошуа.
Реванш між Усиком та Джошуа
- У вересні Усик сенсаційно побив Джошуа та відібрав у британця чемпіонські титули. Ще до оголошення результатів Джошуа заговорив про реванш.
- Британець спробує відібрати чемпіонські пояси. Ентоні активував опцію в контракті про реванш.
- Команда Усика заявила, що хоче провести бій в Україні на НСК "Олімпійський".
- Сам же Джошуа запевнив, що про місце бою з Усиком краще запитувати його промоутерів. Хоча він не проти зустрітися з Усиком в Україні.
- Також британський промоутер Едді Хірн заявив, що готовий почати перемовини щодо майбутнього реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.