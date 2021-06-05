Бій близько: промоутер Джошуа анонсував дату поєдинку з Усиком

Поєдинок Олександра Усика з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа стає все більш реальним. Едді Хірн, промоутер Джошуа, анонсував дату поєдинку.
Бій відбудеться наприкінці літа
Едді Хірн заявив, що близький з командою Усика, щоб узгодити деталі чемпіонського поєдинку.
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Промоутер розповів, що Джошуа вже пережив зірваний бій з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.
Ми досить близькі до укладення угоди з Олександром Усиком. Ей Джей вже відійшов від розчарування через зрив бою з Ф'юрі. Він дуже горда людина, йому подобається приймати всі виклики, а Усик – це дуже небезпечний виклик,
– зазначив Хірн.
Він додав, що бій Усик – Джошуа відбудеться влітку 2021 року.
"Дуже ймовірно, що ви побачите бій Джошуа – Усик у кінці літа", – резюмував Промоутер.
- Раніше повідомлялося, що поєдинок Усик – Джошуа пройде 21 або 28 серпня.
Що відомо про бій Усик – Джошуа
- Поєдинок непереможного Усика з Джошуа став можливим тільки після того, як зірвалася зустріч Ентоні з Ф'юрі. Як відомо, чемпіона WBC зобов'язали зустрітися з Деонтеєм Уайлдером. Американець виграв суд. Їх бій відбудеться 24 липня.
- Водночас WBO офіційно санкціонувала поєдинок між Джошуа та Усиком. Український боксер – офіційний претендент на титул WBO. Цей статус закріплений за українцем вже другий рік.
- Усик і Джошуа – Олімпійські чемпіони 2012 року, але в різних вагових категоріях.