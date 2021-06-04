Появу блогерів у боксі негативно зустріли цілий ряд професійних спортсменів. Наприклад, легендарний Леннокс Льюїс закликав не називати блогерів професійними боксерами.

До речі Флойд Мейвезер отримає скажений гонорар за бій з Полом: блогер залишиться майже ні з чим

Однак до честі Пола слід сказати, що він один з небагатьох, хто не побоявся вийти у ринг проти, мабуть, одного з найсильніших боксерів усіх часів та народів.

До Флойда Мейвезера можна ставитися по-різному, однак за американця говорить його послужний список. 50 виграних поєдинків і жодної поразки. Флойд бив таких мастодонтів боксу як: Менні Пак'яо, Сауль Альварес, Рікі Хаттон, Оскар Де Ла Хойя, Мігель Котто та інші.

На захист Пола варто сказати, що він не робить нічого поганого для боксу. Логан законно організовує шоу та заробляє гроші.

А появою блогерів у боксі як явищу слід завдячувати промоутерам, які затягують з організацією професійних поєдинків. Свіжим прикладом є зрив бою між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Флойд Мейвезер – Логан Пол: прогноз Favbet

44-річний Мейвезер неодноразово повертався у ринг після оголошення про завершення кар'єри. У 2017 році Флойд в чергове повернувся, щоб декласувати Конора МакГрегора.

Натомість 26-річний Логан Пол ніколи не бився на справді професійному ринзі. Блогер займався аматорським боксом. У 2018 році Пол програв ютуберу KSI.

Очевидним фаворитом поєдинку Мейвезер – Пол є Флойд. У компанії Favbet на перемогу видатного боксера пропонують коефіцієнт 1,12. Водночас шанси Пола побити Мейвезера і тим самим завдати йому першої поразки оцінені коефіцієнтом 5,60.