Це вже не смішно: Арум назвав двох претендентів на бій с Тайсоном Ф'юрі

Чемпіон світу WBC Тайсон Ф'юрі досі не визначився зі своїм наступним суперником. Співпромоутер "Циганського короля" Боб Арум оголосив дві кандидатури на поєдинок з британцем.

Пихатий "Циганський король", який за кожної нагоди наголошує про свою велич, не може знайти собі гідного суперника. Після скасованого мегафайту за абсолют з Олександром Усиком, британець досі не визначився з майбутнім поєдинком, який бажано провести влітку.

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Арум "накопав" нових суперників для "Жадібного пуза"

Наразі є два нових претенденти на бій з Ф'юрі. Про це повідомив співпромоутер "Циганського короля" Боб Арум.

Є цілий список потенційних суперників. Потрібно подивитися на список претендентів за версіями різних організацій і вибрати одного. Є цей хлопець, який побив Тоні Йоку (Мартін Баколе або Карлос Такам – прим. 24 Канал). Це хороша можливість. Є Агіт Кабаєл. Він був би хорошим суперником,

– зазначив Арум.

За інформацією Арума, оголошення суперника Ф'юрі відбудеться наступного тижня.

Є багато хороших опонентів, але це питання вирішуватиме Френку та Джорджу Ворренам разом з Тайсоном. Я думаю, вони зроблять це на початку наступного тижня,

– розповів Арум.

Ймовірні суперники Ф'юрі

Нагадаємо, що "Циганський король" не зміг домовитися про бій з жодним топовим боксером надважкого дивізіону. В ЗМІ періодично з'являлися прізвища Енді Руїса, сенсаційного китайця Чжана Чжілея, ексчемпіона світу Ентоні Джошуа, Джо Джойса. Сам Ф'юрі займався пошуками суперника в Австралії. Проте всі спроби завершилися нічим.