Це вже не смішно: Арум назвав двох претендентів на бій с Тайсоном Ф'юрі
Джерело:iFL TV
Чемпіон світу WBC Тайсон Ф'юрі досі не визначився зі своїм наступним суперником. Співпромоутер "Циганського короля" Боб Арум оголосив дві кандидатури на поєдинок з британцем.
Пихатий "Циганський король", який за кожної нагоди наголошує про свою велич, не може знайти собі гідного суперника. Після скасованого мегафайту за абсолют з Олександром Усиком, британець досі не визначився з майбутнім поєдинком, який бажано провести влітку.
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Арум "накопав" нових суперників для "Жадібного пуза"
Наразі є два нових претенденти на бій з Ф'юрі. Про це повідомив співпромоутер "Циганського короля" Боб Арум.
Є цілий список потенційних суперників. Потрібно подивитися на список претендентів за версіями різних організацій і вибрати одного. Є цей хлопець, який побив Тоні Йоку (Мартін Баколе або Карлос Такам – прим. 24 Канал). Це хороша можливість. Є Агіт Кабаєл. Він був би хорошим суперником,
– зазначив Арум.
За інформацією Арума, оголошення суперника Ф'юрі відбудеться наступного тижня.
Є багато хороших опонентів, але це питання вирішуватиме Френку та Джорджу Ворренам разом з Тайсоном. Я думаю, вони зроблять це на початку наступного тижня,
– розповів Арум.
Ймовірні суперники Ф'юрі
Нагадаємо, що "Циганський король" не зміг домовитися про бій з жодним топовим боксером надважкого дивізіону. В ЗМІ періодично з'являлися прізвища Енді Руїса, сенсаційного китайця Чжана Чжілея, ексчемпіона світу Ентоні Джошуа, Джо Джойса. Сам Ф'юрі займався пошуками суперника в Австралії. Проте всі спроби завершилися нічим.
- Щодо прізвищ, які озвучив Боб Арум, то це боксери з другого ешелону хевівейту. Найгрізнішим виглядає Мартін Баколе, який нещодавно переміг українця Ігоря Шевадзуцького. Він займає 15 сходинку рейтингу BoxRec. У 30-річного боксера 19 перемог (14 нокаутом) та 1 поразка.
- 42-річний француз Карлос Такам – 23-й номер BoxRec. У ветерана 40 перемог (28 нокаутом), 7 поразок та 1 нічия.
- Німецький боксер Агіт Кабаєл ще не знає гіркоти поразок на профі-рингу. В його активі 23 перемоги (15 нокаутом). У рейтингу він замикає 30-ку.