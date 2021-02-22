Повертаємося на стадіон: Шахтар опублікував епічний проморолик перед матчем Ліги Європи

Донецький Шахтар зробив проморолик до матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі з Тель-Авіву.
До найважливішого матчу "гірники" підготували проморолик, в основі якого довгоочікуване повернення уболівальників на стадіон.
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Гра стане третьою для Шахтаря в єврокубках на НСК "Олімпійський" з глядачами після матчів Ліги чемпіонів проти Ліона та Інтера.
Проморолик матчу Шахтар – Маккабі: дивіться відео
Шахтар – Маккабі: що відомо про перший матч
- Шахтар в четвер, 18 лютого, провів перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2020/2021. Український клуб на виїзді переміг ізраїльський Маккабі Тель-Авів – 2:0.
- На 31 хвилині гри голкіпер гостей Даніель вже не зміг врятувати партнерів. Марлос віддав чудовий навіс у штрафний на Матвієнка і той відразу прострілив на Алана Патрік. Бразилець не став приймати м'яч та пробив в один дотик. Даніель кінчиками пальців торкнувся м'яча та той підступно залетів у кут!
- На 90 хвилині закріпити перевагу донеччан міг Фернандо. Він увірвався у штрафний, але пробив у голкіпера. Те, що не зробив Фернандо, вдалося Тете. Бразильський вінгер впевнено переграв голкіпера та оборонця після пасу все того ж Фернандо. 2:0 – Шахтар здобув комфортну перемогу.