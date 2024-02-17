12 травня 2024 року відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.
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Хорхе Лінарес вважає Ломаченка фаворитом бою з Камбососом
Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній чемпіон світу в легкій вазі Хорхе Лінарес. На його думку, Ломаченко переможе Камбососа.
"Думаю, Ломаченко виграє цей бій. Я багато разів спостерігав за Камбососом, він завжди чудово виглядав на тренуваннях. У залі він чемпіон світу, але на ринзі він інший. Він просто не робить тих самих речей, які робить у залі, тому я за Ломаченка.
Його можуть пограбувати? Не думаю. Я вважаю, Ломаченко повернеться у хорошій формі, він вже демонстрував це в останньому поєдинку. Ви бачили, як добре він виглядав у тому бою, тому я думаю, що він переможе рішенням суддів, можливо, нокаутом. Не знаю", – сказав Лінарес.
Нагадаємо, в 2018 році Хорхе Лінарес програв Василю Ломаченку нокаутом у десятому раунді, втративши чемпіонський пояс WBA.