12 травня 2024 року відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.

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Хорхе Лінарес вважає Ломаченка фаворитом бою з Камбососом

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній чемпіон світу в легкій вазі Хорхе Лінарес. На його думку, Ломаченко переможе Камбососа.

"Думаю, Ломаченко виграє цей бій. Я багато разів спостерігав за Камбососом, він завжди чудово виглядав на тренуваннях. У залі він чемпіон світу, але на ринзі він інший. Він просто не робить тих самих речей, які робить у залі, тому я за Ломаченка.

Його можуть пограбувати? Не думаю. Я вважаю, Ломаченко повернеться у хорошій формі, він вже демонстрував це в останньому поєдинку. Ви бачили, як добре він виглядав у тому бою, тому я думаю, що він переможе рішенням суддів, можливо, нокаутом. Не знаю", – сказав Лінарес.

Нагадаємо, в 2018 році Хорхе Лінарес програв Василю Ломаченку нокаутом у десятому раунді, втративши чемпіонський пояс WBA.

Важливо. Ломаченко в попередньому поєдинку програв американцеві Девіну Хейні в травні 2023 року, так і не зумівши стати абсолютним чемпіоном світу.