Прометей здобув перемогу над прямим конкурентом в Єврокубку та очолив групу
Команда зі Слобожанського відносно впевнено здолала суперника з Іспанії. Це дозволило підопічним Гінзбурга відірватись від переслідувачів у Єврокубку.
Прометей – Ховентут 95:90 (26:20 / 23:18 / 23:19 / 23:33)
Прометей продовжує свій виступ у Єврокубку 2022-2023. Команда Гінзбурга має переможну серію у 15 матчів, в тому числі п'ять поспіль – саме в Єврокубку.
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Минулого туру команда зі Слобожанського вирвала перемогу над Бурсаспором (94:92). Тепер же українці подолали свого головного переслідувача – іспанський Ховентут.
Наша команда на тоненького виграла перші три чверті, але останню майже без шансів віддала супернику. Втім це не завадило Прометею втримати перемогу – 95:90.
Найрезультативнішими гравцями поєдинку став дует з Прометея Кеннеді – Санон. Американець набрав 23 бали, виконавши сім підбирань. У Юсуфа ж 19 очок, але і на майданчику він пробув на вісім хвилин менше ніж Кеннеді.
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Перемога дозволила Прометею вийти на чисте перше місце, відірвавшись від Ховентута та Бура. Наступну гру українці проведуть 8 лютого проти головного аутсайдера групи А – словенської Цедевіти.
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|МАТЧІ
|ВИГРАШІ
|ПРОГРАШІ
|РІЗНИЦЯ М'ЯЧІВ
|1
|Прометей
|13
|9
|4
|1123 – 1092
|2
|Ховентуд
|13
|8
|5
|1083 – 1052
|3
|Бур
|13
|8
|5
|1082 – 1071
|4
|Венеція
|12
|7
|5
|967 – 914
|5
|Ульм
|12
|7
|5
|994 – 1019
|6
|Бурсаспор
|12
|6
|6
|1015 – 1012
|7
|Лієткабеліс
|13
|6
|7
|1022 – 1056
|8
|Брешія
|13
|6
|7
|1031 – 1013
|9
|Клуж-Напока
|13
|4
|9
|1107 – 1130
|10
|Цедевіта
|12
|2
|10
|1025 – 1095