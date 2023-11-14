Прометей сенсаційно переміг фаворита Єврокубку та зберігає шанси на плей-оф: відеоогляд

Поєдинок Прометея проти Хапоель Тель-Авів відкривав програму 7-го туру Єврокубку. Після двох поспіль поразок українську команду влаштовувала лише перемога.

Прометей – Хапоель Тель-Авів 98:89 (29:26, 19:23, 27:18, 23:22)

Свій домашній поєдинок проти ізраїльського клубу підопічні Ронена Гінзбурга провели у Ризі. У звітному матчі Прометею протистояв один з лідерів групи А, пише 24 Канал.

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Надважлива перемога Прометею

Попередні два поєдинки завершилися поразками української команди від Парижа та Вулвз. Це значно ускладнило турнірне становище "титанів".

В дебюті зустрічі суперники влаштували перестрілку дальніми кидками. У цьому компоненті більш успішними були слобожанці. Тож перша чверть завершилася з рахунком 29:23 на користь Прометею.

Проте в другій 10-хвилинці Хапоель зумів переграти "титанів" з перевагою у 4 бали – 23:19. Дебют третьої чверті виявився провальним для підопічних Гінзбурга. Баскетболісти Прометею протягом двох хвилин не могли влучити в кільце. Та все ж "титани" змогли зібратися та виграти чверть з рахунком 27:17.

Останню десятихвилинку команда Гінзбурга провела дуже грамотно, не дозволивши супернику здобути перемогу – 23:22.

Підсумковий рахунок зустрічі – 98:89 на користь Прометею. Найрезультативнішим гравцем слобожанців став американський центровий Тай Одіасе – 19 очок.

Ця перемога дозволила Прометею піднятися на сьоме місце в таблиці групи А. Наступний поєдинок "титани" проведуть 22 листопада проти Венеції, яка йде восьмою. Нагадаємо, що до плей-оф потраплять по шість перших команд з двох груп.

Турнірна таблиця групи А

Відеоогляд матчу Прометей – Хапоель Тель-Авів