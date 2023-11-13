Попри те, що військова операція проти терористів ХАМАС ще триває, в країні поступово відновлюється спортивне життя. Одним з таких сигналів стало відновлення чемпіонату Ізраїлю з баскетболу.

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Ізраїльські клуби гратимуть на своїх аренах

У неділю, 12 листопада, Адміністрація ізраїльської баскетбольної суперліги (BSL) оголосила своє рішення – 25 листопада відновляться матчі чемпіонату Ізраїлю. Відомо, що клуби гратимуть на своїх домашніх майданчиках. Щодо присутності на матчах глядачів наразі інформація відсутня.

Також у лізі заявили, що клубам дозволили здійснити необхідні трансфери, щоб замінити іноземних гравців, які покинули Ізраїль через війну.

Зазначимо, що ізраїльські клуби Маккабі Тель-Авів, Хапоель Тель-Авів, Хапоель Єрусалим і Хапоель Холон беруть участь в єврокубках. А Хапоель Тель-Авів є суперником по групі А українського Прометею.

Нагадаємо, що через війну в Ізраїлі були перенесені футбольні матчі збірних та клубів. Так, матч 3-го туру Ліги конференцій Маккабі – Зоря не відбувся за графіком. Через форс-мажор гру довелося перенести на 25 листопада. Цілком ймовірно, Маккабі зіграє свій домашній поєдинок у Белграді.