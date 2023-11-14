Прометей – Хапоэль Тель-Авив 98:89 (29:26, 19:23, 27:18, 23:22)

Свой домашний поединок против израильского клуба подопечные Ронена Гинзбурга провели в Риге. В отчетном матче Прометею противостоял один из лидеров группы А, пишет 24 Канал.

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Сверхважная победа Прометея

Предыдущие два поединка завершились поражениями украинской команды от Парижа и Вулвз. Это значительно усложнило турнирное положение "титанов".

В дебюте встречи соперники устроили перестрелку дальними бросками. В этом компоненте более успешными были слобожанцы. Первая четверть завершилась со счетом 29:23 в пользу Прометея.

Однако во второй 10-минутке Хапоэль сумел переиграть "титанов" с преимуществом в 4 балла – 23:19. Дебют третьей четверти оказался провальным для подопечных Гинзбурга. Баскетболисты Прометея в течение двух минут не могли попасть в кольцо. И все же "титаны" смогли собраться и выиграть четверть со счётом 27:17.

Последнюю десятиминутку команда Гинзбурга провела очень грамотно, не позволив сопернику одержать победу – 23:22.

Итоговый счет встречи – 98:89 в пользу Прометея. Самым результативным игроком слобожанцев стал американский центровый Тай Одиас – 19 очков.

Эта победа позволила Прометею подняться на седьмое место в таблице группы А. Следующий поединок "титаны" проведут 22 ноября против идущей восьмой Венеции. Напомним, что в плей-офф попадут по шесть первых команд из двух групп.

Турнирная таблица группы А

Видеообзор матча Прометей – Хапоэль Тель-Авив