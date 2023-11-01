Прометей – Париж 79:96 (22:17, 19:31, 19:27, 19:21)

Підопічні Ронена Гінзбурга у чотирьох попередніх матчах здобули дві перемоги, а ще у двох поєдинках зазнали поразок. Матч проти грізного суперника виявився непростим випробовуванням для української команди, пише 24 Канал.

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Дебют поєдинку був за Прометеєм. Завдяки результативній грі та вдалим перехопленням "титани" на 8-й хвилині вели з різницею у 13 пунктів – 20:2. Проте баскетболісти Парижа швидко прийшли до тями та за підсумком першої чверть скоротили відставання до 22:17.

Надалі перевага Парижа стала разючою. Друга 10-хвилинка завершилася з рахунком 31:19 на користь фаворита матчу. Тож перша половина гри була за гостями – 48:41.

Третю чверть Париж завершив з комфортною різницею 27:19. У завершальній 10-хвилинці Прометей намагався скоротити відставання, але зрештою поступився – 19:21.

У підсумку Прометей зазнав поразки з рахунком 79:96. Це третя невдача підопічних Гінзбурга. Найрезультативнішим гравцем української команди став Рональд Марч (23).

Відеоогляд матчу Прометей – Париж

В турнірній таблиці групи А "титани" опустилися на 7 сходинку. До плей-оф Єврокубку вийдуть по шість найкращих команд з двох груп: дві одразу до чвертьфіналу, а решта до 1/8.

Турнірне становище групи А / Flashscore

Варте уваги. Свій наступний матч Єврокубку Прометей зіграє 8 листопада. Суперником команди Гінзбурга буде литовський Вулвз.