"Марокко досягло максимуму": Луческу зробив прогноз на півфінал ЧС-2022

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу уважно слідкує за матчами чемпіонату світу. Румунський фахівець більше не розраховує побачити сенсації на Мундіалі-2022.

Чемпіонат світу 2022 в Катарі вийшов на фінішну пряму. У півфінальному матчі між збірними Марокко та Франції визначиться останній фіналіст та невдаха турніру.

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Прогноз Луческу

Головний тренер динамівців Мірча Луческу чекає у фіналі збірну Франції. На думку авторитетного фахівця, команда Марокко вже вичерпала свій потенціал, а тому не зможе обіграти французів.

"Я думаю, що Марокко досягло максимуму. Я бачу фінал Аргентина – Франція, але в футболі все можливо", – заявив Луческу.

В той же час румун віддає належне збірним, які вистрілили на Мундіалі-2022.

Я був вражений тим, як команди з малих країн підготувалися до цього чемпіонату світу. Кожен знає, що робити, як готувати гравців. Все робили академії для молоді, з юних років брали гравців в сильні чемпіонати, а коли збираються в національні збірні, то виходили сильні команди. Ви також бачите Японію, Південну Корею, США, Канаду, всі вони довели, що заслуговують бути на цьому чемпіонаті світу,

– сказав Луческу.

Луческу і чемпіонати світу