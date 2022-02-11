Проблеми з мовою, – президент Сампдорії вперше оцінив трансфер Супряги у клуб
11 лютого 2022 , 11:23Читать новость на русском
Джерело:Tuttomercatoweb
Президент Сампдорії Марко Ланна висловився про адаптацію українського форварда Владислава Супряги в італійській команді та Серії А.
Марко Ланна розповів про пошуки форварда для генуезької команди.
До слова Агент Супряги розповів деталі переходу українського нападника до Сампдорії
"Супряга молодий гравець, йому потрібно освоїтися, він довго не грав, а також у нього є проблема з мовою. Ми зіткнулися з проблемами під час пошуку форварда, оскільки команди хотіли надто великих грошей за оренду з правом викупу", – сказав він.
Наступний свій матч Сампдорія проведе 13 лютого проти Мілана, початок поєдинку о 13:30 за київським часом. Після 24 турів Сампдорія займає 16 місце у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 23 очки.
Що відомо про трансфер Супряги
- Супряга перейшов до клубу з Генуї на правах оренди в зимове трансферне вікно. Терміни орендної угоди 21-річного Супряги становлять півроку з правом викупу футболіста після завершення сезону.
- Українець вже встиг дебютувати за Сампдорію. В неділю, 6 лютого, він вийшов на заміну в першому таймі замість Габб'ядіні, який отримав травму. Але в другому таймі футболіст був замінений, загалом провівши на полі лише 30 хвилин.
- Згодом головний тренер Сампдорії Марко Джампаоло пояснив таке незвичне рішення.