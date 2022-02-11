Проблеми з мовою, – президент Сампдорії вперше оцінив трансфер Супряги у клуб

Президент Сампдорії Марко Ланна висловився про адаптацію українського форварда Владислава Супряги в італійській команді та Серії А.

Марко Ланна розповів про пошуки форварда для генуезької команди.

До слова Агент Супряги розповів деталі переходу українського нападника до Сампдорії

"Супряга молодий гравець, йому потрібно освоїтися, він довго не грав, а також у нього є проблема з мовою. Ми зіткнулися з проблемами під час пошуку форварда, оскільки команди хотіли надто великих грошей за оренду з правом викупу", – сказав він.

Наступний свій матч Сампдорія проведе 13 лютого проти Мілана, початок поєдинку о 13:30 за київським часом. Після 24 турів Сампдорія займає 16 місце у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 23 очки.

Що відомо про трансфер Супряги