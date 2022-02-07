Несподівана заміна українця
Український форвард вперше вийшов на футбольне поле у футболці Сампдорії по ходу першого тайму. Владислав Супряга на 36-й хвилині замінив травмованого Маноло Габб'ядіні.
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Українець отримав чудовий шанс почати завойовувати довіру тренерського штабу у новій команді. Однак у дебютному поєдинку Владислав провів на полі лише 23 хвилини. По перерві футболіста посадили на лаву запасних. На цей момент рахунок зустрічі вже був 2:0 на користь Сампдорії.
У другому таймі господарі забили ще двічі та встановили остаточний рахунок матчу 4:0.
Пояснення тренера
Після переможного поєдинку головний тренер Сампдорії Марко Джампаоло пояснив несподівану заміну Супряги.
У другій 45-хвилинці футболісти Сассуоло активізувались в атакувальних діях та додали у дриблінгу, тому їх дії могли створити багато проблем господарям. Тому фахівець змінив Супрягу та Конті.
Довелось пожертвувати Супрягою, але після цього ми грали спокійно і надійно. Знаю, що з психологічної сторони, це могло бути складним рішенням, але нам була потрібна злагоджена командна гра. Супряга не знає мови. Нам потрібен перекладач, щоб розуміти одне одного. Але я думаю, що він зрозумів, що означає його заміна. Скажемо, що вона була виховним заходом,
– розповів наставник Сампдорії.
- Після цієї перемоги Сампдорія продовжує перебувати поблизу зони вильоту – 16-те місце серед 20 клубів Серії А. Команда українця має 23 очки.
- У наступному матчі Сампдорія зіграє на виїзді проти одного з лідерів чемпіонату Мілана (13 лютого).