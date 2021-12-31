Пробіг майже все поле та забив гарматним ударом у ворота Динамо: в Шахтарі обрали найкращий гол
Джерело:сайт Шахтаря
Вболівальники Шахтаря обрали найкращий гол команди у 2021 році. Переможцем став Алан Патрік, який відзначився у воротах Динам.
Переможця визначали у так званому Battle голосуванням в інстаграм. Перед тим було обрано 16 голів, які розділили на пари. Переможець кожної пари виходив у наступний раунд. Загалом треба було здолати чотири раунди голосування.
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У фіналі опинились влучний удар Алана Патріка у ворота київського Динамо у матчі за Суперкубок України, а також гол молодого нападника Шахтаря U-19 Даниїла Гончарука в матчі Юнацької ліги УЄФА у ворота Шерифа.
Перемогу з незначною перевагою здобув Алан Патрік. За нього віддали голоси 478 вболівальників "гірників". Гончарук отримав 455 голосів.
Відео найкращого голу Шахтаря у 2021 році
Алан Патрік стає переможцем "Battle голів" уже вдруге поспіль. Минулого року гол бразильця у ворота Бенфіки вболівальники також оцінили належно. А раніше перемагали Віктор Коваленко (2018) і Тарас Степаненко (2019).
Цікаво, що в трьох випадках із чотирьох вигравали м'ячі, забиті київському Динамо.