Победителя определяли в так называемом Battle голосованием в инстаграм. Перед тем было выбрано 16 голов, которые разделили на пары. Победитель каждой пары выходил в следующий раунд. Всего надо было преодолеть четыре раунда голосования.

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В финале оказались точный удар Алана Патрика в ворота киевского Динамо в матче за Суперкубок Украины, а также гол молодого нападающего Шахтера U-19 Даниила Гончарука в матче Юношеской лиги УЕФА в ворота Шерифа.

Победу с незначительным преимуществом одержал Алан Патрик. За него отдали голоса 478 болельщиков "горняков". Гончарук получил 455 голосов.

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Алан Патрик становится победителем "Battle голов" уже второй раз подряд. В прошлом году гол бразильца в ворота Бенфики болельщики также оценили по достоинству. А ранее побеждали Виктор Коваленко (2018) и Тарас Степаненко (2019).

Интересно, что в трех случаях из четырех выигрывали мячи, забитые киевскому Динамо.