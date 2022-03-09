"Мені наснився сон, бл*дь, що Білорусь і Росія – це Україна"

Президент Інгульця вважає, що Путін – психічно хвора людина. А також вказав шлях, куди йому варто рухатися – вслід за російським кораблем.

До теми Якщо буде геть важко – підуть й футболісти, підніму, нах*й, всіх, – президент Інгульця

"Ну, звичайно! Кожна розумна людина розуміє, що розв'язати війну такого масштабу може тільки психічно хвора людина. Те що робить президент Росії, віддаючи наказ, х*ярити по житлових кварталах – це просто не вкладається у голові!" – сказав очільник клубу з Кіровоградщини.

Поворознюка запитали, що надалі очікує Росію. Він розповів про свій сон, сподівається, що він все ж таки віщий.

Мені наснився сон, бл*дь, що Білорусь і Росія – це Україна. Сподіваюся, що він збудеться,

– сказав директор клубу.

Також Поворознюк навіть не сумнівається у перемозі України.

"Ви слідкуєте за ситуацією? Ми вже перемогли, бл*дь", – наголосив підприємець.

Відразу після повномасштабного вторгнення Росії на територію України Поворознюк очолив територіальну оборону смт Петрове, що на Кіровоградщині. Він зазначив, що готувався вже декілька місяців.

"Ми так затарені зброєю, що нам, бл*дь, можна рік тримати кругову оборону з розрахунком, якщо підуть танки та авіація. Повірте, у нас все буде добре. З нашими героїчними людьми, з таким настроєм перемога буде точно за нами! І всі рашики підуть на*уй за їхнім кораблем", – додав президент футбольного клубу.

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