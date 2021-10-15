У 2015 році Інгулець дебютував у професійному футболі в Другій Лізі (до цього два роки виступав на аматорському рівні). І за шість років пройшов до рівня клубу УПЛ (в елітному дивізіоні виступає в сезону 2020/2021). А також став фіналістом Кубка України. З кожним новим рівнем витрати на утримання команди зростали.

Я витрачаю приблизно 3 мільйони доларів. Я не жалію,

– зізнався Поворознюк.

За його словами, він отримує задоволення від футболу. І вважає команду своєю "четвертою дитиною".

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"Я не попав на гроші. Я отримую кайф від цього. Особливо, коли на останній хвилині забиваємо гол, як з Оболоню – "горіли" 2:0, зрівнюємо 2:2 вдесятьох, і на 90+3 хвилині забиваємо переможний гол. То цього драйву мені вистачає на такий заряд роботи, що я ще місяць добами працюю, щоб ще більше заробити та витратити на футбол", – розповів Поворознюк.

Відео інтерв'ю Поворознюка каналу "Пряма червона"