Суркіси виїхали з України

Посилаючись на власні джерела, "Українська правда" повідомила, що Ігор та Григорій Суркіси виїхали з України.

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Зазначають, що вони виїхали з країни на початку війни.

Шанувальники оприлюднили своє звернення увечері 14 березня. У ньому вони стверджують, що брати Суркіси вилетіли з України в перші дні повномасштабної війни Росії проти України.

Джерела УП у бізнесових колах підтвердили, що ані Ігор, ані Григорій Суркіс не знаходяться наразі в Україні,

– йдеться у заяві видання.

Також шанувальники Динамо обурилися, що власник Динамо не прокоментував повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

Після чого, 15 березня, вийшло інтерв’ю Ігоря Суркіса, у якому він запевнив, що засуджує російську військову агресію проти України та підтримує Збройні сили України.

Окрім того, Григорія Суркіса не бачили в залі засідань та кулуарах парламенту під час проведення позачергових засідань Верховної Ради 3 і 15 березня.

На сайті ВРУ видно, що Суркіс був зареєстрований у системі "Рада" 24 лютого під час засідання, на якому голосували за запровадження воєнного стану.

26 лютого ЗМІ повідомляли, що брати Суркіси виїхали з Києва. Їх помітили на одній із заправок у Дубно, що на Рівненщині.