Про Динамо, збірну України та подарунки для ЗСУ – стрім з Сергієм Ребровим

Колишній гравець збірної України та екснаставник київського Динамо Сергій Ребров буде на стрімі у 24 каналу.

Київське Динамо невдало стартувала як в чемпіонаті України, так і в Лізі Європи. Команда програла шість з семи останніх матчів. Що коїться в столичному клубі.

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Водночас збірна України готується до трьох матчів у вересні в Лізі націй. І команді має чимало футболістів, які можуть здивувати в цих іграх. Адже через травми деяких лідерів команди, час на полі отримують інші гравці. Серед таких і вінгер Михайло Мудрик, який чудово показав себе в матчах Ліги чемпіонів, де за два матчі забив два голи та віддав дві результативні передачі. А хто ще може проявити себе в головній команді?

Колишній головний тренер Динамо, найкращий тренер Угорщини і ОАЕ (минулого сезону). Футболіст, який ледь не і з першого дня повномасштабного вторгнення допомагає ЗСУ. Це все Сергій Ребров. Під час ефіру на 24 каналі він розповість про допомогу українським військовослужбовцям, цілу злагоджену мережу футболістів-волонтерів, які допомагають українським військовим. Про Ярмоленка, який переїхав грати у його команду.

А також про найкращого гравця України на даний момент і чи повернувся він би до роботи в Україні та за яких умов .

Про все це Сергій Ребров буде говорити в ефірі 24 каналу. Стрім з Юрієм Гаврищаком розпочнеться о 20:00.

Стрім Юрія Гаврищака з Сергієм Ребровим