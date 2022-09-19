Киевское Динамо неудачно стартовало как в чемпионате Украины, так и в Лиге Европы. Команда проиграла шесть из семи последних матчей. Что происходит в столичном клубе.

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В то же время сборная Украины готовится к трем матчам в сентябре в Лиге наций. И команде есть немало футболистов, которые могут удивить в этих играх. Ведь из-за травм некоторых лидеров команды, время на поле получают другие игроки. Среди таких и вингер Михаил Мудрик, прекрасно показавший себя в матчах Лиги чемпионов, где за два матча забил два гола и отдал две результативные передачи. А кто еще может проявить себя в главной команде?

Бывший главный тренер Динамо, лучший тренер Венгрии и ОАЭ (прошлого сезона). Футболист, который едва не с первого дня полномасштабного вторжения помогает ВСУ. Это все Сергей Ребров. Во время эфира на 24 канале он расскажет про помощь украинским военнослужащим, целую сплоченную сеть футболистов-волонтеров, которые помогают украинским военным. Про Ярмоленко, которые переехал играть в его команду.

А также про лучшего игрока Украины на данный момент и вернулся бы ли он к работе в Украине и при каких условиях.

Об этом Сергей Ребров будет говорить в эфире 24 канала. Стрим с Юрием Гаврищаком начнется в 20:00.

Стрим Юрия Гаврищака с Сергеем Ребровым