Прийде день, і ми піднімемо український прапор над Донецьком і Луганськом, – Стаховський
Український тенісист Сергій Стаховський вкотре демонструє, що спорт не може бути поза політикою. Він відреагував на визнання президентом Росії Володимиром Путіним так званих псевдореспублік.
Стаховський проти російської агресії
Тенісист підтримав свою державу. Коментарем щодо гучних подій Стаховський поділився в інстаграмі.
Варте уваги "Хвора, неадекватна істота": як спортсмени реагують на визнання Путіним бойовиків на Донбасі
Прийде день, і ми піднімемо український прапор над Донецьком і Луганськом. Знову,
– написав Стаховський.
Стаховський вкотре проявив свою громадянську позицію / Фото з інстаграму тенісиста
Путін 21 лютого скликав засідання Радбезу, де заявив, що Росія визнає так звані псевдореспубліки "ЛНР" і "ДНР" на окупованому Донбасі.
До того ж Росія підписала з ватажками цих незаконних формувань так званий "договір про дружбу".
Сергій Стаховський: що відомо про спортсмена
- Стаховський у січні 2022-го завершив кар'єру.
- Останнім турніром для українця став Відкритий чемпіонат Австралії. Сергій у першому колі кваліфікації зазнав поразки від американця Джеффрі Джона Вулфа.