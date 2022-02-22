Прийде день, і ми піднімемо український прапор над Донецьком і Луганськом, – Стаховський

Український тенісист Сергій Стаховський вкотре демонструє, що спорт не може бути поза політикою. Він відреагував на визнання президентом Росії Володимиром Путіним так званих псевдореспублік.

Стаховський проти російської агресії

Тенісист підтримав свою державу. Коментарем щодо гучних подій Стаховський поділився в інстаграмі.

Варте уваги "Хвора, неадекватна істота": як спортсмени реагують на визнання Путіним бойовиків на Донбасі

Прийде день, і ми піднімемо український прапор над Донецьком і Луганськом. Знову,

– написав Стаховський.



Стаховський вкотре проявив свою громадянську позицію / Фото з інстаграму тенісиста

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Путін 21 лютого скликав засідання Радбезу, де заявив, що Росія визнає так звані псевдореспубліки "ЛНР" і "ДНР" на окупованому Донбасі.

До того ж Росія підписала з ватажками цих незаконних формувань так званий "договір про дружбу".

Сергій Стаховський: що відомо про спортсмена