Путін цинічно відреагував на пропозицію Макрона про припинення вогню на час Олімпіади
Російський диктатор готовий розглянути пропозицію Еммануеля Макрона про перемир'я на час Олімпійських ігор. Правда, при цьому Путін почав ставити додаткові умови.
З початком повномасштабної війни в Україні світовий спорт почав вводити санкції проти Росії. Країну не допустили до участі в Олімпіаді, проте це не стосується їхніх спортсменів, пише 24 Канал.
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Путін відповів Макрону
Росіяни та білоруси матимуть змогу виступити на Іграх у нейтральному статусі в разі непідтримки війни в Україні. Крім того, організатори змагань мають і далі йти назустріч терористам.
Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що попросить Владіміра Путіна призупинити бойові дії в Україні на час Олімпійських ігор. Сам російський диктатор красномовно відреагував на такі наївні думки голови Франції.
Я не знаю про цю заяву президента Франції. Ми готові розглянути будь-які питання, але завжди та за будь-якої ситуації будемо орієнтуватися на інтереси Росії,
– заявив Путін в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.
Нагадаємо, що Олімпіада пройде з 26 липня по 11 серпня цього року в Парижі. Для атлетів з Росії та Білорусі діятимуть жорсткі правила допуску на змагання. Цікаво, що самі спортсмени з країн-агресорок відмовляються від участі, адже не бажають (чи не можуть) довести свою нейтральність.
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Що означає нейтральність для росіян
- атлети з Росії та Білорусі не зможуть виступати під прапором та гімном своїх держав, а ідентифікуватимуться як "індивідуальні нейтральні спортсмени" (AIN);
- спортсмени не мають бути поміченими у підтримці війни в Україні, а також бути пов'язаними із воєнними структурами Росії чи Білорусі;
- вони не можуть мати спонсорство від Олімпійського комітету Росії або місцевих федерацій, тобто мають взяти всі витрати, пов'язані з Олімпіадою, на себе;
- для підтвердження критеріїв нейтральності спортсмени мають пройти спеціальну комісію;
- втім навіть за таких начебто жорстких правил росіяни та білоруси можуть знайти можливості для воєнної пропаганди;
- саме тому Україна і чимало представників цивілізованого світу вимагають повного виключення росіян та білорусів з міжнародного спорту.