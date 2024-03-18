Путін цинічно відреагував на пропозицію Макрона про припинення вогню на час Олімпіади

Російський диктатор готовий розглянути пропозицію Еммануеля Макрона про перемир'я на час Олімпійських ігор. Правда, при цьому Путін почав ставити додаткові умови.

З початком повномасштабної війни в Україні світовий спорт почав вводити санкції проти Росії. Країну не допустили до участі в Олімпіаді, проте це не стосується їхніх спортсменів, пише 24 Канал.

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Путін відповів Макрону

Росіяни та білоруси матимуть змогу виступити на Іграх у нейтральному статусі в разі непідтримки війни в Україні. Крім того, організатори змагань мають і далі йти назустріч терористам.

Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що попросить Владіміра Путіна призупинити бойові дії в Україні на час Олімпійських ігор. Сам російський диктатор красномовно відреагував на такі наївні думки голови Франції.

Я не знаю про цю заяву президента Франції. Ми готові розглянути будь-які питання, але завжди та за будь-якої ситуації будемо орієнтуватися на інтереси Росії,

– заявив Путін в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.

Нагадаємо, що Олімпіада пройде з 26 липня по 11 серпня цього року в Парижі. Для атлетів з Росії та Білорусі діятимуть жорсткі правила допуску на змагання. Цікаво, що самі спортсмени з країн-агресорок відмовляються від участі, адже не бажають (чи не можуть) довести свою нейтральність.

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Що означає нейтральність для росіян