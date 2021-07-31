"У Росії цікавий чемпіонат"
Перехід 27-річного півзахисника у російський клуб стало справжньою несподіванкою для українських уболівальників. Дмитро Іванісеня вже встиг познайомитись із місцевим чемпіонатом.
До теми Футболіст збірної України Іванісеня перейшов в російські Крилья Совєтов
Гравець оборони вже встиг провести у футболці Крилья Совєтов два поєдинки, у яких сумарно провів на полі 161 хвилину. Опорник виділив особливості нового для себе чемпіонату.
Футболіст вже адаптувався до чемпіонату Росії. Іванісеня зіграв проти Ахмата та Спартака: "Звичайно, коли ти приїжджаєш в нову країну і вперше виходиш грати, природно, потрібно звикнути і зрозуміти, який тут футбол. Як тут грають – швидко чи повільно, як переходять з оборони в атаку. У будь-якому випадку, за два тури я вже ознайомився, адже ми зіграли з Ахматом та Спартаком".
Тому, так, я вже зрозумів, який тут футбол. Він тут більш відкритий, команди дають грати, немає такого, що закриваються на своїй половині поля. Тому цікавий чемпіонат,
– заявив футболіст.
- Своїм рішенням перейти у російський чемпіонат футболіст фактично закрив собі двері у збірну Україну. Іванісеня вже навіть мав у своєму активі один матч у складі "синьо-жовтих". Дебютував опорник у товариській грі проти Естонії (1:0), у якій провів на футбольному полі 44 хвилини.
- Ексгравець Зорі підписав 3-річний контракт із Крилья Совєтов (до кінця червня 2024 року).