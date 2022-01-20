Причини поразки України на Євро-2022 з футзалу, які ускладнили життя "синьо-жовтим"

Чоловіча збірна України з футзалу з поразки від Нідерландів стартувала на Євро-2022. Головний тренер "синьо-жовтих" прокоментував першу гру.

Косенко: Не вистачило реалізації

Синьо-жовта команда пропустила три голи. Натомість відповіла супернику двічі. У підсумку – 3:2 поразка у першому матчі чемпіонату Європи. Такий результат значно ускладнив життя українцям.

До теми Україна з драматичної поразки від Нідерландів стартувала на Євро-2022 з футзалу

Олександр Косенко назвав причини поразки від господарів турніру Нідерландів. Якщо у першій частині гри "синьо-жовті" мали моменти та завершили тайм перемогою, то друга 20-хвилинка була за нідерландськими футзалістами. Це помітив головний наставник української збірної.

На жаль, не вистачило реалізації. Ми повністю перегравали за моментами суперника, який впродовж тайму здійснив 2 – 3 удари по воротах. Після перерви спостерігалася втрата концентрації у діях команди. Супернику пощастило забити швидкий гол. На жаль, підсумок є невтішним. Намагалися наздогнати нідерландців, але не вистачило одного голу,

– розповів наставник України.

Косенко, який за день до матчу відсвяткував свій 52-й день народження, зауважив, що швидкий пропущений гол у другому таймі вибив з колії його підопічників, які втратили концентрацію.

Боялись помилитись

Наставник запевнив, що до наступного поєдинку проти Сербії команда зробить висновки та попрацює над проблемами у грі, адже тепер в українців немає права на помилку.

Ще однією причиною поразки може стати недостатній досвід багатьох українських футзалістів на європейській арені. У складі України було аж дев'ять дебютантів Євро-2022.

Було присутнім побоювання у певних компонентах гри, щоб діяти більш впевнено. Якщо ти боїшся помилитися – рано чи пізно ти припустишся цієї помилки,

– додав Косенко.