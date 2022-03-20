Президентка НОК Литви пожертвувала своє олімпійське "золото" постраждалим від війни українцям

Віцепрезидент Європейських олімпійських комітетів (ЄОК) та член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Дайна Гудзінявічуте стурбована ситуацією в Україні. Вона вирішила допомогти українцям.

"Ми всією душею підтримуємо народ України"

Гудзінявічюте нині очолює Національний олімпійський комітет Литви. Вона вирішила пожертвувати свою золоту олімпійську нагороду громадській організації "Сильні Разом", яка допомагає постраждалому українському народу від війни з Росією.

Читайте також Ми всі будемо боротися за свободу, – Магучіх присвятила свою перемогу на ЧС Україні

Спорт та олімпізм символізують мир та єдність світу. Те, через що зараз відбувається в Україні, її народом, незбагненно і дуже болісно,

– сказала Гудзінявічуте.

Вона також додала, що її медаль – це "прояв подяки за доброту людей перед війною".

"Ми всією душею підтримуємо народ України, її спортсменів та всю олімпійську спільноту. Ми робимо свій внесок у загальну справу всіма можливими способами. Моя олімпійська медаль – це символічний вираз подяки за доброту людей перед цією жахливою війною", – зазначила представниця Литви.

Організація "Сильні Разом" допомагає людям, які рятуються від війни в Україні, у тому числі представникам спортивної та олімпійської спільноти.

Олімпійську медаль було вручено на знак вдячності компанії, яка зробила найбільший фінансовий внесок у підтримку мешканців України, які постраждали від війни.