Президент Олімпіка Владислав Гельзін дискваліфікований на 5 років

Президент донецького Олімпіка Владислав Гельзін отримав п'ятирічну дискваліфікацію. Ще п'ять років відсторонення від футболу в нього умовно.
Рішення про дискваліфікацію Гельзіна прийняв Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу.
Дискваліфікували Гельзіна за те, що він увірвався у суддівську кімнату в перерві матчу Олімпік – Шахтар та за нецензурну лайку в прямому ефірі після цього матчу.
Як це було Президент Олімпіка увірвався в прямий ефір та обматюкав суддю матчу з Шахтарем: відео
При цьому після п'ятирічної дискваліфікації у Гельзіна буде ще одна п'ятирічна дискваліфікація, але умовно, і з випробувальним терміном на два роки. Якщо за цей час він знову порушить правила, то знову буде дискваліфікований на п'ять років.
Також на Гельзіна наклали штраф у розмірі 250 тисяч гривень.
Дане рішення може бути оскаржене в Апеляційному комітеті УАФ, згодом – в Спортивному арбітражному суді Лозанни.
Скандал з Гельзіним: коротко
- 6 березня в Києві на стадіоні "Динамо" відбувся матч Олімпік – Шахтар. Переможцем протистояння стали підопічні Луїша Каштру – 0:1.
- Сам матч затьмарив скандал зі скасованим голом Олімпіка у першому таймі. Головний арбітр зустрічі Юрій Іванов прийняв сумнівне рішення і скасував гол команди Юрія Калітвінцева, скориставшись системою VAR.
- Після гри Владислав Гельзін увірвався на післяматчевий коментар тренера, де в прямому ефірі нецензурно висловився щодо роботи арбітра та керівника Комітету арбітрів Лучано Лучі.
- У підсумку Олімпіку заборонили проводити домашні матчі на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського та оштрафували на 500 тисяч гривень. Після цього команда свої домашні матчі проводила Чернігові.
- Сам Гельзін вимагав відставки Лучі після цього матчу, намагаючись довести незаконну діяльність італійця.