Жодних росіян та білорусів на Олімпіаді-2024: категорична заява президента НОК Латвії

Новий очільник НОК Латвії Яніс Букс не вірить у нейтральність росіян та білорусів. Допоки вирує війна в Україні, представників країн-агресорів не повинно бути на Олімпійських іграх.

Міжнародний олімпійський комітет оголосив список учасників Олімпіади-2024. Серед них не знайшлося місця двом державам-терористам – Росії та Білорусі. Проте МОК ще не прийняв остаточного рішення щодо участі росіян та білорусів в Іграх-2024 в статусі нейтральних атлетів.

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Президент НОК Латвії: Нейтральний прапор не змінює статус країн-агресорок

Проте в цьому питанні не повинно бути жодних виключень. Однозначну підтримку Україні висловив новий президент НОК Латвії Яніс Букс.

Поки російські війська задіяні у війні в Україні, моя особиста думка — Росія та Білорусь не можуть змагатися на Олімпіаді. Це було б абсолютною неповагою до тих, кого вбили, хто мусив покинути свої домівки,

– заявив Букс.

На думку Букса, нейтральний статус не робить росіян та білорусів "хорошими". А тому атлетів з країн-агресорів не повинно бути в Парижі-2024.

Нейтральний прапор жодним чином не змінює статус країн-агресорок. Жоден спортсмен не може готуватися до Олімпіади без підтримки своїх країн. У Росії спорт та політика точно йдуть пліч-о-пліч,

– сказав Букс.

Зазначимо, що не всі країни відзначаються одностайним засудженням Росії та Білорусі. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав допустити спортсменів з країн-терористок. Прихильник "руського міра" впевнений, що таким кроком вирішиться "конфлікт" в Україні.