Поки весь цивілізований світ говорить про важливість недопуску спортсменів із країн-агресорів до участі в Олімпіаді, з'явилася Угорщина. Її Міністр закордонних справ у найкращих традиціях російської пропаганди почав розповідати, що спорт поза політикою.

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Петер Сіярто впевнений, що росіян і білорусів треба допустити до Олімпійських ігор-2024. На його думку, війна – це зовсім не привід спортсменам із цих країн змагатися на найпрестижніших світових змаганнях.

Ми поговорили з Нг Сер Міангом, першим віцепрезидентом Міжнародного олімпійського комітету, про те, як було б добре, якби спорт був інструментом миру, і якби спорт, і геополітику можна було б різко відокремити одне від одного. Проведення Олімпіади з повною кількістю учасників могло б дуже допомогти у мирному вирішенні воєнних конфліктів, у тому числі війни в Україні,

– заявив МЗС Угорщини.

Також йому дуже шкода звичайних спортсменів із країн-агресорів, які зовсім ні в чому не винні та не мають жодного відношення до політичних рішень. Про те, що вони фінансуються своїми країнами, які розв'язали війну, Сіярто тактовно не згадав. Як і те, що вже понад 300 українських спортсменів загинуло від російської зброї, не кажучи вже про зруйновану інфраструктуру, де наші атлети готувалися до змагань.

"Олімпіада має бути не про політику, а про спорт і спортсменів, Ігри мають справжню миротворчу місію. Ми, угорці, особливо чутливі до цього питання, оскільки понад 100 угорських спортсменів були позбавлені шансу через комуністичний бойкот Олімпіади в Лос-Анджелесі 1984 року. Багатьом з них так і не дали можливості взяти участь в Олімпіаді", – написав МЗС Угорщини.

Апогеєм крінжу стало порівняння білоруських та українських спортсменів, які є в однакових умовах в очах політика:

Ми, угорці, не просто говоримо про миротворчу силу спорту, ми також діємо для цього. У дусі цього ми надали українській жіночій збірній з гандболу можливість зіграти у відбірковому матчі чемпіонату світу та білоруській футбольній збірній зіграти відбірковий матч чемпіонату Європи в Угорщині. І ми, як і раніше, готові надавати майданчики для проведення спортивних змагань, які через війну неможливо провести на початкових місцях,

– підсумував Сіярто.