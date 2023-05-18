Багатоходівка від МОК: Томас Бах натякнув на участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024
Джерело:Inside the Games
Президент МОК Томас Бах продовжує гібридну легалізацію атлетів з країн-агресорів. Вінцем усіх маніпуляцій очільника Комітету повинна стати участь спортсменів РФ та РБ в Олімпіаді-2024.
У березні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет прийняв скандальне рішення щодо повернення росіян та білорусів до змагань. Вже тоді було зрозуміло, що Комітет готує підґрунтя для участі представників країн-терористів в Олімпійських іграх-2024.
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Щасливий від повернення росіян та білорусів
Черговим підтвердженням цього стала заява очільника Комітету в Болгарії. Під час виступу в Софії на честь 100-річчя НОК Болгарії, президент МОК Томас Бах висловив сподівання побачити на Іграх в Парижі спортсменів всіх 206 національних комітетів, в тому числі Росії та Білорусі.
"Рекомендація МОК полягає в тому, щоб спортсменам усіх країн було дозволено брати участь у кваліфікаційних змаганнях, які вже відбуваються.
Сподіваюся, що багато федерацій приймуть наші рекомендації. Я щасливий, що отримав підтримку в цьому питанні від президента Болгарії Румена Радева.
Він, як і ми, хоче, щоб спортсмени з усіх 206 національних комітетів МОК могли брати участь в Олімпійських іграх", – заявив Бах.
Спортивний світ розколовся
- Нагадаємо, що спортивні федерації розділилися у реакції на рекомендації МОК. Частина федерацій з таких видів спорту, як велоспорт, дзюдо, фехтування, сучасне п'ятиборство, тхеквондо, радо повернули атлетів з країн-агресорів. Але федерації легкої атлетики, бадмінтону, кінного спорту та низка інших відмовилися послабити свої обмеження.
- Раніше Бах заявляв, що рішення щодо участі спортсменів з країн-агресорів буде прийнято за 14 місяців до старту Олімпіади.