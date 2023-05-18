Багатоходівка від МОК: Томас Бах натякнув на участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024

Президент МОК Томас Бах продовжує гібридну легалізацію атлетів з країн-агресорів. Вінцем усіх маніпуляцій очільника Комітету повинна стати участь спортсменів РФ та РБ в Олімпіаді-2024.

У березні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет прийняв скандальне рішення щодо повернення росіян та білорусів до змагань. Вже тоді було зрозуміло, що Комітет готує підґрунтя для участі представників країн-терористів в Олімпійських іграх-2024.

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Щасливий від повернення росіян та білорусів

Черговим підтвердженням цього стала заява очільника Комітету в Болгарії. Під час виступу в Софії на честь 100-річчя НОК Болгарії, президент МОК Томас Бах висловив сподівання побачити на Іграх в Парижі спортсменів всіх 206 національних комітетів, в тому числі Росії та Білорусі.

"Рекомендація МОК полягає в тому, щоб спортсменам усіх країн було дозволено брати участь у кваліфікаційних змаганнях, які вже відбуваються.

Сподіваюся, що багато федерацій приймуть наші рекомендації. Я щасливий, що отримав підтримку в цьому питанні від президента Болгарії Румена Радева.

Він, як і ми, хоче, щоб спортсмени з усіх 206 національних комітетів МОК могли брати участь в Олімпійських іграх", – заявив Бах.

Спортивний світ розколовся