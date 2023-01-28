Томас Бах відреагував на бойкот Україною Олімпіади в Парижі: ганебна відповідь президента МОК

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах прокоментував можливий допуск росіян до міжнародних змагань. Функціонер продовжує відстоювати інтереси спортсменів з країни-терориста, нехтуючи здоровим глуздом.

Міжнародний олімпійський комітет, який має відстоювати принципи миру та справедливості, вирішив допустити спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. В комітеті вважають, що ізоляція спортсменів за паспортом недопустима і є порушенням прав людини.

До теми Безпринципні слабаки: призер Токіо-2020 Горуна розніс скандальну заяву МОК про допуск росіян

Безхребетність Баха

Президент МОК Томас Бах вперше прокоментував скандальну заяву організації.

Це не відповідає цінностям та місії Олімпійської хартії – виключати атлетів через їх паспорт,

– заявив чиновник.

На думку Баха, росіян та білорусів мають допустити до Олімпіади в Парижі. При цьому він не назвав, що умовою повинно бути припинення війни в Україні та виведення російських військ з території нашої держави.

"Чи допустять їх до Парижа-2024? Ймовірно. Росіяни та білоруси могли б виступити під нейтральним прапором на Олімпіаді-2024. Місія МОК – збирати разом атлетів з усього світу, це особливий символ Олімпіади", – сказав Бах.

Президента МОК також запитали про можливий бойкот Олімпійських ігор Україною, якщо до них допустіть росіян та білорусів. Відповідь Баха на це питання була ще більш розпливчатою та цинічною.

Бойкот не відповідає нашій місії. Ми знаємо точку зору України, яка хоче не лише ізолювати Росію як державу, але й ізолювати усіх росіян,

– заявив Бах.

Зазначимо, що недавній Відкритий чемпіонат в Австралії показав, чим завершується замирення росіян. Під час виступів тенісистів із країни-терориста її вболівальники приносили на матчі заборонені символи агресії та пропагували війну.

Напевне саме це очікують побачити "адвокати" Росії під час Олімпійських ігор у Парижі.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Томасу Баху приїхати у Бахмут і на власні очі подивитися зруйновані спортивні об'єкти.