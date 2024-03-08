Мав конфлікт з попереднім клубом: президент Лехії пояснив, як гравець Шахтаря опинився в Польщі

Бронзовий призер молодіжного Євро-2023 Богдан В'юнник зі скандалом залишив Шахтар та підписав контракт з Лехією. Проте "гірники" наполягають, що трансфер відбувся з порушенням.

На початку сезону Богдан В'юнник регулярно з'являвся у складі Шахтаря та навіть забив один гол. Проте починаючи з 30 вересня форвард перестав потрапляти навіть до заявки.

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Лехія підписала проблемного гравця

Ба більше, В'юнник не проходив тренувальні збори з командою. У підсумку він опинився в Лехії з Гданська, з якою підписав повноцінний контракт.

Президент польського клубу Паоло Уфнер прокоментував ситуацію з підписанням футболіста.

"Спочатку ми були зацікавлені в оренді Богдана, потім дізналися про його конфлікт із попереднім клубом.

Зрештою, гравець став вільним агентом та виявив бажання приєднатися до Лехії.

Богдан має чудову швидкість, може зіграти на будь-якій позиції в атаці, знає, як забивати голи. У тренера буде ще одна опція, що завжди добре", – розповів Уфнер.

Зазначимо, що Шахтар звинуватив В'юнника в односторонньому розірванні контракту. "Гірники" підготували позов до свого вихованця та Лехії.