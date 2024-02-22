Замість футбольного контракту – повістки: президент клубу ПФЛ про проблеми мобілізації гравців

У середу, 21 лютого, у Будинку футболу відбулася зустріч президента УАФ Андрія Шевченка з керівниками клубів Професіональної футбольної ліги. Учасники обговорили важливі питання розвитку ліги та проблеми професійного футболу в Україні.

Після завершення цієї події свій коментар щодо результатів зустрічі дав власник чернігівської Кудрівки Роман Солодаренко. Він заявив, що однією з тем обговорення була мобілізація футболістів.

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Нагальна проблема з мобілізацією футболістів

За словами президента Кудрівки, гравці весь час переміщаються між регіонами через збори та тренувальний процес і це призводить до отримання повісток. Проблема вже триває досить довгий час та наразі не вирішилася.

Він вважає, що гравцям, які мають професійні контракти, потрібно надати бронювання на період воєнного стану, адже без цього не можна побудувати довгострокові плани команди. Солодаренко навів приклад зі свого клубу, як його потенційні новачки потрапили під мобілізацію. Їм вручили повістки в ТЦК і СП, коли ті їхали підписувати контракт:

У мене два футболісти їхали підписувати контракт – отримали повістки.

Власник чернігівського клубу зазначив, що нині футболісти покладають надію на президентів клубів, щоб ті їх захистили від мобілізації, проте законного механізму наразі немає.

Але як це робити – поки що не розуміємо та не знаємо. Якщо під час чемпіонату, наприклад, 2-3 основних гравці заберуть, то як тоді команді грати?

– заявив Солодаренко.

Нагадаємо, що раніше була інформація, що 25 футболістам Оболоні надійшла групова повістка, але згодом київський клуб офіційно спростував це.

. Наразі лише 2 українські футбольні клуби отримали статус критично важливих підприємств та мають бронювання – це Динамо та Шахтар. Над отриманням такого статусу також працюють: Дніпро-1, Зоря, Минай.