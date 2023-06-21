В очікуванні дебюту: коли Мессі зіграє перший матч за Інтер Маямі

Аргентинська суперзірка Ліонель Мессі вирішив продовжити свою кар'єру в американській МЛС. Футбольні вболівальники в очікуванні дебюта 35-річного форварда.

Ліонель Мессі на початку червня оголосив про завершення співпраці з французький ПСЖ. Аргентинець підписав контракт з американським Інтер Маямі, де стане одноклубником захисника збірної України Сергія Кривцова.

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На матчах Мессі очікується ажіотаж

Офіційно Мессі презентують на початку липня, коли в Америці відкриється трансферне вікно. Проте вже зараз відомо, коли дебютує за свій новий клуб зірковий аргентинець.

Президент Інтер Маямі Хорхе Мас повідомив, що Лео зіграє 21 липня у матчі Кубка ліг з представником мексиканської Прімери Крус Асуль. На поєдинках за участю Мессі очікується аншлаг. Щоб задовольнити вимоги вболівальників, власники клубу збільшать місткість стадіону.

"Ми вже уклали контракт на збільшення кількості місць у кутах стадіону, і місткість має зрости на 3 або 3,2 тисячі, приблизно до 22 тисяч. Ми готуємося виконати ці роботи протягом найближчих чотирьох тижнів.

На кожній грі буде аншлаг. Попит на квитки в 10 разів перевищив той обсяг, який ми можемо запропонувати як абонементи", – заявив Мас.

Повідомляється, що контракт Мессі буде коштувати Інтер Маямі до 60 мільйонів доларів на рік. Заради свого нового клубу Лео відмовив Барселоні та Аль-Хілялю. Саудівські шейхи пропонували аргентинцю контракт у 400 мільйонів доларів на рік. Проте форвард обрав клуб Бекхема.

. Ліонелю Мессі доведеться витягувати свій новий клуб з дна турнірної таблиці. Після 17 зіграних матчів Інтер Маямі займає останню 15 сходинку Східної конференції МЛС.