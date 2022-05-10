Президент Федерації волейболу Естонії виконав пісню "Браття українці": емоційне відео

Президент Федерації волейболу Естонії Ганно Певкур емоційно виконав українську пісню на естонському телешоу "Maskis Laulja". Він присвяти свій виступ Україні.

Усі плакали та аплодували стоячи

Певкур заспівав пісню написану на початку російсько-української війни у 2014 році – "Браття Українці" гурту "Шабля". Естонець співав українською мовою.

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Перед своїм виступом він висловив слова підтримки Україні та її захисникам.

Ця пісня була написана 2014 року, коли війна в Україні тільки почалася. Вона стала гімном захисників України. Коли ти чуєш її вперше, вона одразу заповнює твою душу. Це така потужна пісня, і вона пройняла мене аж до сліз. Тому я присвячую її всім захисникам: тим, хто, на жаль, покинув нас, і тим, хто захищає Україну,

– сказав президент Федерації волейболу Естонії.

Для того, аби виступити очільник федерації вивчив українську мову та виконав пісню в оригіналі.

На його костюмі була синьо-жовта стрічка. А виступ супроводжувався мальовничим українським пейзажем на великому екрані позаду. Наприкінці на моніторі загорілося серце з двох прапорів: України та Естонії.

Коли політик почав співати, усі присутні в залі аплодували стоячи. Деякі ж не стримували сліз і заплакали. Зокрема, й сам політик не зміг стриматися. В кінці пісні він розчулився.

Відео виступу

Естонське телешоу називається "Maskis Laulja" – це місцева версія "Замаскованого співака".

Браття українці — це пісня гурту Шабля. Автором слів та музики є лідер гурту Вова Гейзер. Пісня була написана у 2014 році до початку російської агресії проти України на Донбасі. У 2015 році на Всеукраїнському форумі ветеранів та учасників АТО її назвали офіційним гімном антитерористичної операції на сході України.

Ганно Певкур також є віцеспікером естонського парламенту.

У естонському фіналі телешоу "Maskis Laulja" справжнє здивування стало, коли триразовий міністр та віцеспікер парламенту Ганно Певкур заспівав українську патріотичну пісню "Браття Українці". Потужний і несподіваний виступ був за підтримку героїзму українського народу,

– прокоментували організатори програми.