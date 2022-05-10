Усі плакали та аплодували стоячи

Певкур заспівав пісню написану на початку російсько-української війни у 2014 році – "Браття Українці" гурту "Шабля". Естонець співав українською мовою.

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Перед своїм виступом він висловив слова підтримки Україні та її захисникам.

Ця пісня була написана 2014 року, коли війна в Україні тільки почалася. Вона стала гімном захисників України. Коли ти чуєш її вперше, вона одразу заповнює твою душу. Це така потужна пісня, і вона пройняла мене аж до сліз. Тому я присвячую її всім захисникам: тим, хто, на жаль, покинув нас, і тим, хто захищає Україну,

– сказав президент Федерації волейболу Естонії.

Для того, аби виступити очільник федерації вивчив українську мову та виконав пісню в оригіналі.

На його костюмі була синьо-жовта стрічка. А виступ супроводжувався мальовничим українським пейзажем на великому екрані позаду. Наприкінці на моніторі загорілося серце з двох прапорів: України та Естонії.

Коли політик почав співати, усі присутні в залі аплодували стоячи. Деякі ж не стримували сліз і заплакали. Зокрема, й сам політик не зміг стриматися. В кінці пісні він розчулився.

Відео виступу

Естонське телешоу називається "Maskis Laulja" – це місцева версія "Замаскованого співака".

До слова. Браття українці — це пісня гурту Шабля. Автором слів та музики є лідер гурту Вова Гейзер. Пісня була написана у 2014 році до початку російської агресії проти України на Донбасі. У 2015 році на Всеукраїнському форумі ветеранів та учасників АТО її назвали офіційним гімном антитерористичної операції на сході України.

Ганно Певкур також є віцеспікером естонського парламенту.

У естонському фіналі телешоу "Maskis Laulja" справжнє здивування стало, коли триразовий міністр та віцеспікер парламенту Ганно Певкур заспівав українську патріотичну пісню "Браття Українці". Потужний і несподіваний виступ був за підтримку героїзму українського народу,

– прокоментували організатори програми.