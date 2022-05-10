Все плакали и аплодировали стоя

Певкур спел песню, написанную в начале российско-украинской войны в 2014 году – "Братья Украинцы" группы "Сабля". Эстонец пел на украинском языке.

К слову В сборную Украины по волейболу вызвали игроков, выступавших в чемпионате России во время войны

Перед своим выступлением он выразил слова поддержки Украине и ее защитникам.

Эта песня была написана в 2014 году, когда война в Украине только началась. Она стала гимном защитников Украины. Когда ты слышишь ее в первый раз, она сразу заполняет твою душу. Это такая мощная песня, и она пронзила меня до слез. Поэтому я посвящаю ее всем защитникам: тем, кто, к сожалению, покинул нас, и тем, кто защищает Украину,

– сказал президент Федерации волейбола Эстонии.

Чтобы выступить глава федерации выучил украинский язык и исполнил песню в оригинале.

На его костюме была сине-желтая лента. А выступление сопровождалось живописным украинским пейзажем на большом экране сзади. В конце монитора загорелось сердце из двух флагов: Украины и Эстонии.

Когда политик начал петь, все присутствовавшие в зале аплодировали стоя. Некоторые не сдерживали слез и заплакали. В частности, и сам политик не смог удержаться. В конце песни он умилился.

Видео выступления

Эстонское телешоу называется "Maskis Laulja" – это местная версия "Замаскированного певца".

К слову. Братья украинцы – это песня группы "Шабля". Автором слов и музыки является лидер группы Вова Гейзер. Песня была написана в 2014 году до начала российской агрессии против Украины в Донбассе. В 2015 году на Всеукраинском форуме ветеранов и участников АТО назвали официальным гимном антитеррористической операции на востоке Украины.

Анно Певкур также является вице-спикером эстонского парламента.

В эстонском финале телешоу "Maskis Laulja" настоящее удивление стало, когда трехкратный министр и вице-спикер парламента Анно Певкур спел украинскую патриотическую песню "Братья Украинцы". Мощное и неожиданное выступление было за поддержку героизма украинского народа,

– прокомментировали организаторы программы.