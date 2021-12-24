Президент Дженоа озвучив головну мету, яка стоїть перед тренерським штабом Шевченка

Президент Дженоа Альберто Дзангрілло назвав головну мету для тренерського штабу нового тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком. Завдання не з легких.

Головна мета Шевченка на чолі Дженоа – залишити за собою прописку у Серії А за підсумками цього сезону.

До слова Це потребує мужності, – президент Дженоа розповів роботу Шевченка

"У Дженоа є проблеми, але зараз вони не залежать від перехідного періоду. Команда намагається бути конкурентоспроможною у Серії А, тому головна мета – зберегти прописку", – почав порезидент Дженоа.

Альберто Дзангрілло зізнався, що поразка від Сампдорії у 17-му турі Серії А завдала клубу хворобливої ​​травми.

"Програш у генуезькому дербі завдав нам дуже болючої травми (Дженоа програла Сампдорії 1:3, – ред.), як і трапляється після всіх дербі. Після цього матчу ми одразу поспілкувалися з Джошем Вандером (інвестор Дженоа, – ред.). Також ми показали Йоганнесу Шпорсу (генеральний менеджер Дженоа, – ред.) своє бачення виходу із цієї ситуації", – заявив він.

Поточна ситуація для Дженоа