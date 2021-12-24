Президент Дженоа озвучив головну мету, яка стоїть перед тренерським штабом Шевченка

24 грудня 2021 , 19:35
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Джерело:

Calciomercato

Президент Дженоа Альберто Дзангрілло назвав головну мету для тренерського штабу нового тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком. Завдання не з легких.

Головна мета Шевченка на чолі Дженоа – залишити за собою прописку у Серії А за підсумками цього сезону.

До слова Це потребує мужності, – президент Дженоа розповів роботу Шевченка

"У Дженоа є проблеми, але зараз вони не залежать від перехідного періоду. Команда намагається бути конкурентоспроможною у Серії А, тому головна мета – зберегти прописку", – почав порезидент Дженоа.

Альберто Дзангрілло зізнався, що поразка від Сампдорії у 17-му турі Серії А завдала клубу хворобливої ​​травми.

"Програш у генуезькому дербі завдав нам дуже болючої травми (Дженоа програла Сампдорії 1:3, – ред.), як і трапляється після всіх дербі. Після цього матчу ми одразу поспілкувалися з Джошем Вандером (інвестор Дженоа, – ред.). Також ми показали Йоганнесу Шпорсу (генеральний менеджер Дженоа, – ред.) своє бачення виходу із цієї ситуації", – заявив він.

Поточна ситуація для Дженоа

  • У поточному сезоні Серії А Дженоа посідає 18-е місце у турнірній таблиці, набравши 11 очок. Найближчий матч у чемпіонаті Італії команда Шевченка проведе на виїзді проти Сассуоло 6 січня.
  • Український фахівець очолив "грифонів" у листопаді 2021-го року. Під керівництвом Шевченка Дженоа здобула два очки з сімох матчів чемпіонату Італії.
Автор: Юрій Семенюк