Головна мета Шевченка на чолі Дженоа – залишити за собою прописку у Серії А за підсумками цього сезону.
До слова Це потребує мужності, – президент Дженоа розповів роботу Шевченка
"У Дженоа є проблеми, але зараз вони не залежать від перехідного періоду. Команда намагається бути конкурентоспроможною у Серії А, тому головна мета – зберегти прописку", – почав порезидент Дженоа.
Альберто Дзангрілло зізнався, що поразка від Сампдорії у 17-му турі Серії А завдала клубу хворобливої травми.
"Програш у генуезькому дербі завдав нам дуже болючої травми (Дженоа програла Сампдорії 1:3, – ред.), як і трапляється після всіх дербі. Після цього матчу ми одразу поспілкувалися з Джошем Вандером (інвестор Дженоа, – ред.). Також ми показали Йоганнесу Шпорсу (генеральний менеджер Дженоа, – ред.) своє бачення виходу із цієї ситуації", – заявив він.
Поточна ситуація для Дженоа
- У поточному сезоні Серії А Дженоа посідає 18-е місце у турнірній таблиці, набравши 11 очок. Найближчий матч у чемпіонаті Італії команда Шевченка проведе на виїзді проти Сассуоло 6 січня.
- Український фахівець очолив "грифонів" у листопаді 2021-го року. Під керівництвом Шевченка Дженоа здобула два очки з сімох матчів чемпіонату Італії.