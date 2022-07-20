Береза обіцяє палку зустріч Палкіну та Срні, пригадавши бійку з Шуфричем
Джерело:"ТаТоТаке"
Почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза прокоментував вибір Ігоря Йовічевіча очолити Шахтар. Він обурений цим рішенням.
Береза: Звільнимо їм Донецьк, а потім зустрінемось
Донецький клуб 14 липня офіційно оголосив про підписання Йовічевіча. Хорватський спеціаліст уклав із командою контракт на два роки.
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Юрій Береза емоційно оцінив перехід наставника Ігоря Йовічевіча до Шахтаря.
Коли думаю про Йовічевіча, мені стає соромно. Не за себе – за нього. Палкін та Срна вміло скористались деякими моментами. Але я за 8 років війни навчився чекати,
– сказав Береза.
Також він пообіцяв їм пекельну зустріч.
"Я дочекаюсь. Зараз ми зі взводом СК Дніпро-1 в Донецькій області. Звільнимо їм Донецьк, а потім зустрінемось. Нехай дивляться ютуб та тренуються (натяк на бійку Берези з Шуфричем і Верховній Раді)", – додав почесний президент СК Дніпро-1.
Йовічевіч "втік" до Шахтаря
- Футбольна спільнота неоднозначно сприйняла таке призначення. Адже начебто Дніпро-1 активував опцію пролонгації тренера ще на один рік. А той все одно взяв і покинув команду.
- Дніпро-1 виступив з офіційною заявою з приводу переходу Ігоря Йовічевіча в Шахтар. Клуб звинуватив Йовічевіча у зраді та неповазі, а "гірників" у подвійних стандартах.
- Наразі Шахтар під керівництвом Йовічевіча готується до нового сезону у Нідерландах, де зіграють три благодійні поєдинки. Їх збір триватиме до 30 липня.